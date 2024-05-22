Adobe представила новые функции Lightroom на базе ИИ

Adobe представила новые функции на базе искусственного интеллекта для Lightroom на iPhone, iPad, Mac, Android и ПК.

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Среди новых возможностей — Generative Remove и Lens Blur, а также обновлённый интерфейс мобильного редактирования. В них компания интегрировала возможности Adobe Firefly в повседневные рабочие процессы.

Generative Remove — самый мощный инструмент удаления объектов, позволяющий удалить нежелательные объекты одним кликом и автоматически заполнять удалённые области пиксельно точными генерациями для получения реалистичных результатов.

Другой инструмент на базе ИИ — Lens Blur, создаёт эффект размытия фона одним кликом.

Обновлённый Lightroom включает расширенную поддержку привязки для новых камер, таких как Sony Alpha 7 IV и Alpha 7R V, улучшая командное взаимодействие и оптимизацию HDR для ярких светов, глубоких теней и насыщенных цветов.

Быстрый доступ к библиотекам фотографий и свежий интерфейс мобильного редактирования делают процесс более интуитивным. Новые функции Lightroom уже доступны на всех платформах.