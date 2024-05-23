Для использования умного кольца Samsung понадобится ежемесячная подписка

Для использования «умного» кольца Samsung Galaxy Ring недостаточно будет его купить — устройство будет требовать оплату ежемесячной подписки. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на авторитетного инсайдера Йогеша Брара.

© Samsung

В беседе с журналистами Брар заявил, что Samsung Galaxy Ring может потребовать для полноценной работы наличие активной ежемесячной подписки, которая, согласно его источникам, составит примерно $10 (около 900 руб.). Насколько правдива эта информация, пока неизвестно. В ассортименте носимых устройств Samsung нет ни одного гаджета, для работы которого требовалась бы платная подписка.

Кроме того, изначально предполагалось, что Galaxy Ring будет стоить примерно $200–250 (около 18–22,5 тыс. руб.). Однако, как уточняет инсайдер, устройство будут продавать за $300–350 (около 27–31,5 тыс. руб.). Это больше, чем Samsung просит за фирменные смарт-часы с аналогичным функционалом и преимуществом в виде встроенного экрана. Причем к этой стоимости еще прибавится ежемесячная плата.

По всей видимости, в Samsung решили поднять стоимость своего устройства, чтобы оно не казалось дешевым на фоне смарт-колец Amazfit и Oura Ring, стоимость которых начинается от $300. Как отмечает Android Authority, для разблокировки дополнительных функций конкурентного кольца Oura Ring 3 также требуется подписка за $71,88 в год (около 6,5 тыс. руб.).

Презентация Samsung Galaxy Ring, по слухам, пройдет в Париже 10 июля, где также покажут складные Galaxy Z Fold6 и Z Flip6.