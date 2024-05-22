Рябков назвал вбросами сообщения США о противоспутниковом аппарате РФ на орбите

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал "информационными вбросами" сообщения Пентагона о том, что Россия якобы вывела на орбиту Земли аппарат, который способен нести противоспутниковое оружие. Об этом пишет РИА Новости. "Не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона", - сказал замглавы МИД РФ журналистам. По его словам, российская космическая программа развивается в соответствии с намеченным планом, а пуски космических аппаратов военного назначения - "это не новость". Рябков отметил, что Москва всегда выступала против размещения на орбите "ударных средств". Он напомнил, что Россия на уровне Организации Объединенных Наций продвигает инициативу о запрете размещения оружия в космосе. Рябков добавил, что если бы США действительно были озабочены укреплением безопасности космической деятельности, то поддержали бы инициированный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. 22 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США полагают, что Россия выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.