Sonos представила конкурирующие с Apple AirPods Max наушники

Компания Sonos впервые показала свои беспроводные наушники Ace, о которых ходили слухи более года. Это полноразмерные наушники, выполненные из пластика, не собирающего отпечатки пальцев, с амбушюрами из натуральной кожи и магнитным креплением. Об этом сообщает издание Engadget.

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Журналисты во всем противопоставляют Ace флагманским наушникам Apple AirPods Max. Так, например, новинка Sonos значительно легче AirPods Max: она весит 312 граммов против 385 у конкурента.

Управление наушниками осуществляется с помощью одной физической кнопки Content Key, которая отвечает за переключение треков, регулировку громкости и переключение между режимами шумоподавления. Внутри наушников установлены 40-миллиметровые динамики, обеспечивающие великолепный, как заявляет компания, звук.

Sonos Ace поддерживают пространственное аудио с отслеживанием головы и lossless-аудио через Bluetooth, но только если звук воспроизводится на устройстве с чипом Qualcomm Snapdragon Sound. Также есть возможность прослушивать lossless-музыку через USB-C. В наушниках установлено 8 микрофонов, которые используются для настройки шумоподавления и во время звонков. Есть функция автоматической паузы, если снять наушники во время прослушивания музыки или просмотра фильма.

Sonos заявляет, что Ace могут работать до 30 часов с включенным шумоподавлением, что на 10 часов больше, чем у AirPods Max. Зарядка осуществляется через USB-C.

Предзаказ на наушники Sonos уже открыт, их стоимость составляет $449 (примерно 40,6 тыс. руб. по курсу на 21 мая 2024 года, – «Газета.Ru»). Продажи стартуют 5 июня.