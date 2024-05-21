Представлен первый в мире смартфон, который можно сложить втрое

На выставке SID 2024 в Сан-Хосе, США, китайская компания TCL представила первый в мире 7,85-дюймовый складной смартфон с двойной линией сгиба. Об этом сообщает издание Gizchina.

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Смартфон оснащен уникальным Free-type экраном, который поддерживает как «G-образную», так и «Z-образную» конфигурации складывания. Благодаря нескольким технологиям с низким энергопотреблением, таким как Tandem, LTPO и PLP, новый экран обеспечивает высокую яркость и продолжительное время работы устройства от одного заряда аккумулятора.

Особенностью нового устройства также является наличие первой в мире подэкранной системы аутентификации по лицу. Датчики аналога Face ID от Apple обеспечивают подробное 3D-сканирование лица пользователя, и им при этом не требуются никакие прорези в матрице.

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Хотя представленный в Сан-Хосе аппарат и является полностью рабочим прототипом, TCL пока не обнародовала планы о коммерциализации подобных смартфонов.