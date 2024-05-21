Предсказано удорожание Android-смартфонов

Производители Android-смартфонов поднимут цены на свою продукцию. Об этом сообщает издание Digital Trends.

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Журналисты медиа сослались на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 — процессора, который будет использоваться во многих флагманских моделях.

Новый чип будет заметно дороже в производстве, чем предыдущий. Вероятно, это связано с тем, что он будет создан по трехнанометровому техпроцессу. По словам журналистов, мощность устройств заметно вырастет, однако телефоны неизбежно подорожают. В настоящий момент трехнанометровыми процессорами оснащены флагманские iPhone 15.

В материале говорится, что современные топовые смартфоны и так стоят довольно дорого — от 1000 до 1200 долларов. «Трудно представить, чтобы покупатели были готовы тратить гораздо больше», — прокомментировали инсайд специалисты Digital Trends. Выход чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ожидается в октябре — скорее всего, первые флагманы на базе нового процессора появятся до конца года.

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В середине мая корпорация Google выпустила вторую бета-версию операционной системы Android 15. Она стала доступна пользователям смартфонов Google Pixel, Nothing, Oppo, OnePlus, Xiaomi и Vivo.