Первые пернатые динозавры совмещали на теле перья и чешую

Британские и китайские ученые проанализировали окаменелость пситтакозавра, жившего 135–120 миллионов лет назад. Они обнаружили, что эта рептилия, которая была одним из первых пернатых динозавров, совмещала на своем теле участки как с перьями, так и с характерной для рептилий чешуей. Вероятно, это позволяло животному сохранить все нужные функции кожи. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Уже давно доказано, что часть динозавров имела оперение. Это особенность характерна для тероподов — преимущественно хищных двуногих динозавров. Например, пернатым на самом деле был велоцираптор из «Парка юрского периода». Однако эволюция оперения все еще вызывает у палеонтологов ряд вопросов. В частности, до сих пор непонятно, как чешуя в принципе превратилась в перья.

Однако новая окаменелость может что-то об этом рассказать. Палеонтологи изучили окаменелость пситтакозавра — небольшого пернатого динозавра из раннего мелового периода (135–120 миллионов лет назад). Исследователи с помощью ультрафиолетового света осмотрели останки и нашли небольшие кусочки кожи животного. После этого ученые с помощью рентгеновских лучей и инфракрасного света выяснили особенности клеточной структуры кожи пситтакозавра.

Оказалось, что на теле пситтакозавра перья чередовались с чешуей. Чешуя динозавра при этом состояла из кремнезема. Прежде палеонтологи никогда не находили в окаменелостях позвоночных подобных особенностей.