Первые пернатые динозавры совмещали на теле перья и чешую
Британские и китайские ученые проанализировали окаменелость пситтакозавра, жившего 135–120 миллионов лет назад. Они обнаружили, что эта рептилия, которая была одним из первых пернатых динозавров, совмещала на своем теле участки как с перьями, так и с характерной для рептилий чешуей. Вероятно, это позволяло животному сохранить все нужные функции кожи. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Уже давно доказано, что часть динозавров имела оперение. Это особенность характерна для тероподов — преимущественно хищных двуногих динозавров. Например, пернатым на самом деле был велоцираптор из «Парка юрского периода». Однако эволюция оперения все еще вызывает у палеонтологов ряд вопросов. В частности, до сих пор непонятно, как чешуя в принципе превратилась в перья.
Однако новая окаменелость может что-то об этом рассказать. Палеонтологи изучили окаменелость пситтакозавра — небольшого пернатого динозавра из раннего мелового периода (135–120 миллионов лет назад). Исследователи с помощью ультрафиолетового света осмотрели останки и нашли небольшие кусочки кожи животного. После этого ученые с помощью рентгеновских лучей и инфракрасного света выяснили особенности клеточной структуры кожи пситтакозавра.
Оказалось, что на теле пситтакозавра перья чередовались с чешуей. Чешуя динозавра при этом состояла из кремнезема. Прежде палеонтологи никогда не находили в окаменелостях позвоночных подобных особенностей.
«Эволюция перьев из чешуи рептилий — одно из самых глубоких, но плохо изученных событий в эволюции позвоночных. Хотя были исследованы многочисленные окаменелости перьев, ископаемая кожа встречается гораздо реже. Наше открытие предполагает, что мягкая птичья кожа изначально развивалась только на пернатых участках тела, тогда как остальная часть кожи все еще была чешуйчатой, как у современных рептилий. Такое зональное развитие позволило бы сохранить важные функции кожи, такие как защита от истирания, обезвоживания и паразитов. Таким образом, первый динозавр, экспериментировавший с перьями, смог выжить и передать гены перьев своему потомству», — рассказала Мария Макнамара из Университетского колледжа Корка.