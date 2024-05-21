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Раскрыт дизайн складного смартфона Honor Magic V Flip

Компания Honor активно разрабатывает свой первый складной смартфон в формате «раскладушки» под названием Magic V Flip. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Раскрыт дизайн складного смартфона Honor Magic V Flip
© globallookpress.com

По данным Digital Chat Station, смартфон получит большой внешний экран на задней крышке. Эту информацию он подтвердил фотографией защитного чехла. Так, вся крышка смартфона будет представлять собой экран с вырезом под блок камеры и небольшой рамкой в нижней части. Таким образом, Honor Magic V Flip будет чем-то напоминать Razr 40 Ultra от Motorola, но с экраном большего размера.

Предполагается, что небольшой анонс «раскладушки» может состояться в рамках презентации смартфонов серии Honor 200, а полноценный анонс устройства — в июне.

© Weibo

Какие-либо другие подробности о предстоящем смартфоне пока не раскрываются, в том числе дизайн Honor Magic V Flip. Ранее в сети появился рендер устройства, основанный на утечках. Насколько изображения соответствуют реальному дизайну устройства, пока не ясно.

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