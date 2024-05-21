Раскрыт дизайн складного смартфона Honor Magic V Flip

Компания Honor активно разрабатывает свой первый складной смартфон в формате «раскладушки» под названием Magic V Flip. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

По данным Digital Chat Station, смартфон получит большой внешний экран на задней крышке. Эту информацию он подтвердил фотографией защитного чехла. Так, вся крышка смартфона будет представлять собой экран с вырезом под блок камеры и небольшой рамкой в нижней части. Таким образом, Honor Magic V Flip будет чем-то напоминать Razr 40 Ultra от Motorola, но с экраном большего размера.

Предполагается, что небольшой анонс «раскладушки» может состояться в рамках презентации смартфонов серии Honor 200, а полноценный анонс устройства — в июне.

© Weibo

Какие-либо другие подробности о предстоящем смартфоне пока не раскрываются, в том числе дизайн Honor Magic V Flip. Ранее в сети появился рендер устройства, основанный на утечках. Насколько изображения соответствуют реальному дизайну устройства, пока не ясно.