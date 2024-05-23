Все модели iPhone 15 значительно подешевели в России

За последние несколько месяцев наблюдается значительное снижение цен на смартфоны iPhone 15 серии в России. Согласно исследованию, проведенному аналитиками «Авито» (копия имеется в распоряжении редакции «Газета.Ru»), с прошлой осени iPhone 15, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max стали в среднем на 25% дешевле, что привело к шестикратному росту их продаж.

Наибольшее падение цены было зафиксировано у iPhone 15 – 32%, что сделало его более доступным для покупателей. Его средняя стоимость на платформе в мае составила 65 тыс. руб., а продажи выросли в 18 раз по сравнению с осенью прошлого года.

iPhone 15 Pro также стал на 25% дешевле, его средняя стоимость в рублевом эквиваленте снизилась на 30,6 тыс. руб. Продажи этого смартфона выросли в 5,4 раза. iPhone 15 Pro Max продается в среднем за 87,1 тыс. руб., что на 18% ниже цены в момент появления на рынке. Продажи этого смартфона выросли в 4,9 раза.

По итогам апреля и мая 2024 года лидерами продаж среди новых смартфонов Apple стали iPhone 15 Pro Max (доля 12%) и iPhone 15 Pro (доля 10%). Третье место занял iPhone 15 с долей 8%.

Кроме того, другие популярные смартфоны Apple также стали доступнее. Например, iPhone 13 стал дешевле на 13%, а его средняя цена на платформе составила 44,5 тыс. руб. iPhone 11 продавался на 16% дешевле – в среднем по 23,9 тыс. руб.