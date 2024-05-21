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В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников

Бельгийская компания Aerospacelab начала строительство мегафабрики по производству спутников, которая после ввода в эксплуатацию будет способна производить до 500 космических аппаратов в год. Об этом пишет издание European Spaceflight.

В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников
© globallookpress.com

Новый завод строится в городе Шарлеруа, расположенном в 70 километрах к югу от столицы ЕС Брюсселя. Предприятие будет включать 7000 квадратных метров офисных помещений и столько же — производственных площадей. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

В Aerospacelab уверяют, что мегафабрика станет третьим по величине предприятием в мире, занимающемся производством спутников массой от 150 до 1000 килограммов.

Ранее издание сообщило, что французская компания HyPrSpace завершила создание первого демонстрационного образца своего гибридного ракетного двигателя Terminator.

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