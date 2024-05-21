Acer анонсировала свой первый ноутбук на Snapdragon X

Acer анонсировала Swift 14 AI – свой первый ноутбук на Snapdragon X с 16 часами автономности
Acer анонсировала свой первый ноутбук, оснащенный новейшими чипами Snapdragon X-серии – Acer Swift 14.
Во время анонса производитель акцентировал внимание на возможностях ИИ лэптопа.
Особенности
Acer Swift 14 обладает 14,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10.
Ноутбук оснащается процессором Snapdragon X Elite X1E-78-100 или Snapdragon X Plus X1P-64-100. Для графики используется ядро Qualcomm Adreno с производительностью до 3,8 терафлопс. Объём оперативной двухканальной памятиLPDDR5X-8533 SDRAM составляет до 32 ГБ. Также доступно до 1 ТБ на SSD.
Кроме того, лэптоп получил веб-камеру 1440p с защитной шторкой и инфракрасную камеру для входа в Windows с помощью распознавания лиц. Acer Swift 14 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, имеет два порта USB-C, два порта USB-A и HDMI 1.4.
Ёмкость аккумулятора составляет 75 Втч, который, как утверждает производитель, обеспечивает до 12 часов автономной работы. Также стоит отметить наличие символов на трекпаде и на крышке дисплея, которые загораются при использовании Microsoft Copilot.
Сроки выхода и цена
Продажи Acer Swift 14 AI (SF14-11) стартуют в августе этого года.
Стоимость ноутбука составляет:
- Snapdragon X Plus, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – $1099;
- Snapdragon X Elite, сенсорный экран, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – $1249.