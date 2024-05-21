Раскрыта опасность для марсианских колоний

Команда астрономов из Нанкинского университета в Китае раскрыла, что на орбите Марса, скорее всего, находится большее число потенциально опасных астероидов, чем на орбите Земли. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Эти астероиды достаточно велики, чтобы нанести серьезный удар по поверхности Марса, и представляют угрозу для будущих человеческих колоний. По аналогии с околоземными объектами они представляют собой подгруппу околомарсианских объектов, орбита которых проходит в непосредственной близости с планетой. Согласно оценкам, вероятность столкновения опасного астероида с Марсом примерно в 2,5-3 раза выше, чем с Землей.

Астрономы рассмотрели подмножество потенциально опасных астероидов и сравнили их с аналогичными данными для Земли. Исследователи обнаружили, что около 17 тысяч таких небесных тел могут приблизиться к Марсу или столкнуться с ним, в то время как для Земли подобных объектов насчитывается около 4700.

В ходе моделирования использовались данные о прошлых ударах по Марсу, а также информация об астероидах, траектории которых пересекают орбиту Марса, а также учитывалась близость планеты к поясу астероидов. Команда отмечает, что в среднем существует 52 потенциально опасных астероида, которые, вероятно, ежегодно направляются к Марсу и могут быть видны с Земли. Это означает, что при наличии достаточного количества данных можно было бы предсказать столкновение или опасное приближение объектов к Марсу.

Новые телескопы, которые появятся в ближайшем будущем, смогут значительно улучшить оценки количества околомарсианских объектов, находящихся на пути к столкновению с планетой, а также потенциально опасных астероидов, что поможет в разработке стратегий для защиты будущих колонистов на Марсе.