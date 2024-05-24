Что общего между курицами и динозаврами?

Птиц часто в шутку называют «динозаврами», но в каждой шутке есть доля правды — пернатые действительно произошли от доисторических рептилий. Портал The Archaeologist рассказал о том, что общего между домашней курицей и могучим тираннозавром.

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Между птицами и динозаврами-тероподами довольно много общего в плане физических черт. Обе группы имеют полые кости, которые снижают массу животного: они полезны птицам для полета, а тероподам — для ловкости. К тому же, строение конечностей птиц, особенно их трехпалые лапы, повторяет аналогичные черты многих динозавров-тероподов. И это не просто совпадение — схожести намекают на существование общего предка.

Другое примечательное сходство между птицами и динозаврами заключается в перьях. Долгое время ученые думали, что перья — эксклюзивная черта птиц, однако анализ ископаемых показал, что перьевой покров был широко распространен среди тероподов. Например, велоцираптор был полностью покрыт перьями. Данный факт означает, что перья изначально появились не для полета, а для какой-то другой эволюционной задачи.

Кладистика, система классификации организмов по общим предкам, распределяет семейство птиц в группу тероподов. А внутри этой группы птицы относятся к отряду целурозавров, куда также входят довольно известные динозавры, вроде тираннозавра. По сути, птицы считаются пернатыми динозаврами, и сохранившиеся ископаемые дают достаточно подтверждений, что птицы произошли от обычных динозавров.

Пожалуй, самый очевидный пример — это археоптерикс, нечто среднее между птицей и динозавром. Данный вид жил около 150 млн лет назад и совмещал в себе характеристики обоих видов: перья, грудную кость, зубы, длинный костистый хвост и когтистые пальцы.

Наконец, современные исследования в области генетики дополнительно подтверждают связь между птицами и динозаврами. Сравнительные изучения геномов этих видов открыли множество сходств, причем речь не только о структуре ДНК, но и об экспрессии определенных генов, отвечающих за развитие организма и морфологию.