Названы сроки начала розничных продаж российского смартфона Р-ФОН

Компания АО «Рутек» планирует начать розничные продажи своего первого отечественного смартфона Р-ФОН в течение 2025 года. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на слова главы «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» (АППСИМ) Владимира Зыкова.

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Р-ФОН был представлен публике в декабре 2023 года. Он работает на базе отечественной операционной системы «РОСА Мобайл», разработанной компанией «НТЦ ИТ РОСА». Несмотря на то, что устройство было представлено более полугода назад, розничные продажи так и не были запущены.

По словам Зыкова, стоимость Р-ФОНа будет объявлена в ближайшее время. Однако, учитывая его характеристики, включая 6,7-дюймовый 120 Гц AMOLED-экран, аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, камеры на 50, 2 и 16 Мп и чип MediaTek Helio G99, смартфон, вероятно, будет относиться к категории доступных устройств. Во всяком случае, китайские смартфоны с аналогичными характеристиками в России имеют цены в диапазоне 20–25 тыс. руб.

Однако остается открытым вопрос, будет ли актуален Р-ФОН с таким чипом в 2025 году.

Заказы на Р-ФОН от корпоративных клиентов уже принимаются на сайте «Рутека» с начала 2024 года.