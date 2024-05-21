Microsoft анонсировала ноутбуки со встроенным ИИ

На мероприятии в кампусе в Редмонде, штат Вашингтон, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла представил компьютеры, которые компания называет Copilot+ PC. Такие ПК способны выполнять больше задач искусственного интеллекта без обращения в облачные центры обработки данных.

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По словам Microsoft, новая линейка ПК под названием Copilot+ является самой быстрой и самой интеллектуальной моделью ПК с Windows, созданной на сегодня.

Особенности

Microsoft заявляет, что ПК в 20 раз мощнее для искусственного интеллекта, а также обеспечивают увеличенное время автономной работы – до 22 часов без подзарядки. Новая архитектура чипа сочетает в себе центральный процессор, графический процессор и высокопроизводительные нейронные процессоры (NPU) для эффективной обработки ИИ.

Компьютеры Copilot+ также предлагают генерацию изображений ИИ с помощью Cocreator – функции, работающей на базе NPU и SLM, позволяющей устранить ограничения, которые, по словам Microsoft, являются ограничениями других облачных генераторов изображений ИИ, например проблемы конфиденциальности или время, необходимое для обработки.

ПК Copilot+ – это представление Microsoft о флагманском оборудовании Windows, ориентированном на искусственный интеллект. Все они включают в себя специальные чипы, называемые NPU, для поддержки таких функций искусственного интеллекта, как Recall – новый инструмент, который отслеживает все, что пользователь видит и делает на своем компьютере. Он дает возможность искать и восстанавливать все, что когда-то делалось на устройстве.

Первые ПК Copilot+ оснащены чипами Qualcomm Snapdragon X Elite и Plus, которые, по утверждению Microsoft, обеспечивают до 15 часов просмотра веб-страниц и 20 часов автономной работы при просмотре видео. Такие ПК поставляются минимум с 16 ГБ оперативной памяти в сочетании с SSD-накопителем объёмом не менее 256 ГБ.

Компьютеры Copilot+ также обладают клавишей Copilot на клавиатуре, которая обеспечивает быстрый доступ к AI. Производители микросхем Intel и AMD также намерены создавать процессоры для устройств Copilot+ в партнерстве с рядом производителей, включая Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и Samsung.

Сроки выхода и цена

Стоимость компьютеров Copilot+ составляет от $999. Microsoft уже принимает предварительные заказы, а продажи первых устройств стартуют в июне.