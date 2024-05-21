Apple подсмотрит дизайн у Google Pixel 8 Pro для iPhone 17 Ultra

Apple планирует кардинально изменить дизайн iPhone 17 Ultra, взяв на вооружение идеи от Google с ее Pixel 8 Pro.

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С момента запуска iPhone 12 дизайн линейки оставался почти неизменным, но теперь Apple может изменить расположение камер и общую компоновку устройства.

iPhone 17 Ultra будет иметь значительные изменения в дизайне, включая перемещение камер с левой стороны устройства в центр. Камеры будут расположены горизонтально, что придаст устройству симметричный вид и устранит шаткость на плоской поверхности.

Согласно информации, новый iPhone 17 Ultra заменит модель Plus в линейке. Он будет иметь 6.5-дюймовый экран и более тонкий алюминиевый корпус.

Внутри устройства будет установлен мощный чип A19. На передней панели ожидается узкий Dynamic Island, что позволит уменьшить его влияние на экран и улучшить работу фронтальной камеры.

Ожидается, что iPhone 17 Ultra будет представлен во II половине 2025 года.