Закрепленные сообщения в WhatsApp станут еще информативнее

WhatsApp тестирует новую функцию превью для закрепленных сообщений в бета-версии 2.24.11.12.

Это обновление направлено на улучшение управления и доступа к важным сообщениям в чатах. Функция была впервые замечена в предыдущей бета-версии 2.24.7.27 и теперь проходит публичное тестирование.

Миниатюры медиафайлов для закрепленных сообщений позволят пользователям быстро определить содержимое, без необходимости открывать сообщение полностью.

Эта функция особенно полезна для сообщений с медиа, такими как фото и видео. Пользователи смогут мгновенно распознавать медиа-контент прямо в области превью, что экономит время и усилия.

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Независимо от содержания, новая функция упрощает навигацию по закрепленным сообщениям.

Обновление дополняет предыдущие улучшения, такие как возможность закреплять несколько сообщений и устанавливать длительность закрепления на 24 часа, 7 дней или 30 дней.

Сейчас функция превью доступна для некоторых бета-тестеров, но ожидается, что скоро доступ к ней получит большее число пользователей.