В Китае обнаружили новый вид пещерных рыб

Ученые описали новый для науки вид пещерных рыб, обитающих глубоко в подземных водотоках речной системы Уцзян. Новому виду присвоили научное название Sinocyclocheilus guiyang, неофициально – Гуйянский золотистый усач.

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Рыбы отличаются бледной кожей и золотистой полосой на спине. Ученые отметили, что некоторые особи вовсе лишены глаз. Но у других сохранились редуцированные органы зрения в виде черных точек под кожей без целостной структуры. Такие отличия в рамках одного вида представляют собой «исключительные случаи для эволюционных исследований».

Ученые отметили, что популяция крайне мала – они заметили всего 25 особей данного вида. Исследователи подчеркнули, что Sinocyclocheilus guiyang находится под угрозой исчезновения. Рыбы страдают от загрязнения среды обитания, а также инвазивных видов раков.

Геология речной системы Уцзян состоит преимущественно из известняка и других карбонатных пород. Они легко растворяются в воде и образуют обширные внутренние каналы и пещеры. Эта среда благоприятна для развития подземных экосистем. Ученые полагают, что в обширных речных пещерах системы Уцзян можно найти еще больше неизвестных видов рыб, сообщает «Синьхуа».