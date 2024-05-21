Xiaomi представила глобальную версию планшета Redmi Pad Pro, который теперь доступен в Европе.

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Ранее планшет был представлен в Китае с большим дисплеем и процессором Snapdragon 7s Gen 2.

Redmi Pad Pro оснащен 12.1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает Dolby Vision и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Процессор Snapdragon 7s Gen 2 работает в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутреннего накопителя. Память можно расширить с помощью MicroSD-карты.

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Планшет оснащен аккумулятором на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В нем установлены четыре динамика с Dolby Atmos и два микрофона. Обе камеры имеют разрешение 8 Мп.

Для подключения доступны Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и аудиоразъем 3.5 мм. Корпус выполнен из металла, вес составляет 571 грамм.

Цены в евро и фунтах стерлингов: 6//128 ГБ — €299.90/£269.00, 8/256 ГБ — €349.90 / £349.90.