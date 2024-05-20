В Институте географии РАН рассказали об истории Волги

В России 20 мая отмечается День Волги, рассказали в пресс-службе Института географии РАН. В учреждении добавили, что задача праздника заключается в привлечении внимания властей и общественности к экологическим проблемам реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным природным объектом.

Ученые института, заметили в пресс-службе, много лет работают в области изучения и освещения проблем реки Волги, а также предлагают пути их решения. В частности, исследователи попробовали разобраться в вопросе, какая из рек — Волга или Кама — впадает в Каспийское море.

Гидролог ИГ РАН Мария Сидорова пояснила, что при слиянии двух рек для выделения главной учитывается множество факторов: водность, площадь водосбора, высота истока, однородность по мутности и химическому составу с потоком после слияния.

Кроме того, уточнила Сидорова, нередко считается главной рекой та, которая сохраняет направление течения после их встречи. В случае Волги и Камы после слияния основное направление течения остается неизменным именно для Камы, подчеркнула специалист.

Таким образом, констатировала гидролог, эти и другие аспекты и факторы ставят под сомнение традиционные представления о Волге как о главной реке.

В пресс-службе отметили, что следует обратить внимание и на историческую географию рек: долины Камы и ее притоков Чусовая и Белая заложились еще в олигоцене, а долина Волги гораздо моложе.

Получается, уточнили в ИГ РАН, гидрологически Кама имеет больше прав на звание главной реки. Однако, признали исследователи, названия рекам дают люди, поэтому часто последнее слово остается за культурно-историческими процессами.

«История заселения берегов Волги — это история многих народов и культур, которые оставили свой след на этой великой реке», — напомнила гидролог ИГ РАН Екатерина Кашутина.

Исследователь пояснила, что в древности берега реки были заселены скифами, хазарами, угро-финнами, балтами, булгарами, славянами, она служила важным торговым путем, соединяющим Северную Европу с Востоком.

В связи с этим, уточнила Кашутина, есть большое количество версий, объясняющих происхождение название реки. Так, ученые полагают, что название «Волга» происходит от праславянского слова «вьлга», что в переводе означает «влага».

Вторая теория указывает на балтийские корни: специалисты считают, что название могло произойти от слова «ilga», что в переводе означает «длинный» или «долгий».

Финно-угорская версия, по ее словам, связывает название с финским словом «valkea» или эстонским «valge», что означает «белый». Тюркская версия предлагает название «Итиль», которое использовалось для обозначения всей реки Волги, резюмировала гидролог.