YouTube начал блокировать оппозиционный контент в России

Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил агентству Ura.ru о начале сотрудничества YouTube с российскими властями и выполнении требований российского законодательства.

В результате этого социальная сеть заблокировала три ролика об уклонении от военной службы на территории России. Видео были размещены на каналах «Дозор в Волгограде», «Школа призывника» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и еще одного независимого регионального СМИ.

Причиной блокировки стало требование госорганов. По словам Свинцова, YouTube может продолжить сотрудничество с Россией, чтобы избежать полной блокировки, учитывая, что сейчас активно создаются российские аналоги видеохостингов.

«Вполне возможно, чтобы не допустить блокировки, так как сейчас активно создаются российские аналоги YouTube. Мы надеемся, что видеохостинг продолжит так действовать. Будет работать с Россией наравне с местными сервисами», – сказал Свинцов.

Он также отметил, что другие иностранные компании, такие как Microsoft, также начинают идти навстречу России, что свидетельствует о возможном неспешном возвращении западных компаний на российский рынок.