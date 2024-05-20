Литва присоединилась к лунной программе США

Литва стала 40-й страной, присоединившейся к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Церемония подписания соглашения прошла 15 мая в Вильнюсе. Свою подпись в договоре в присутствии посла США в Литве Кары Макдональд поставила литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

«Литовский космический сектор стабильно растет, и наши инновационные компании, работающие в этой области, добиваются значительных успехов», — заявила министр.

Ранее сообщалось, что Сербия стала 11-й страной, которая присоединилась к проекту возглавляемой Китаем лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

В апреле Словакия стала 39-й страной, присоединившейся к американской лунной программе Artemis.