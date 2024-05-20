Новая ракета сможет долететь до Марса за два месяца

Инновационная ракетная система может произвести настоящую революцию. Сейчас перелет с Земли на Марс и обратно занимает до двух лет, но может сократиться всего до нескольких месяцев.

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Колонизация Марса связана со множеством проблем — в частности, с необходимостью быстрой доставки полезных грузов на далекую планету. Из-за больших расстояний космический корабль должен развивать огромную скорость, а для этого необходима мощная двигательная установка, обеспечивающая высокую тягу. Таких технологий пока нет.

К примеру, марсианская миссия — один из приоритетов компании Илона Маска Space Х: сейчас она проводит летные испытания сверхтяжелого космического корабля Starship. А компания Howe Industries из Аризоны, занимающаяся разработкой новых технологий для производства электроэнергии и исследования космоса, работает над созданием импульсной плазменной ракеты, которая должна стать гораздо более эффективной, чем современные космические корабли.

В основе концепции плазменной импульсной ракеты лежит идея сверхсжатия ядерного топлива. В ней используется ядерная установка, которая получает энергию в результате управляемого деления атомных ядер. Но, в отличие от базовых моделей, новый двигатель должен быть меньше, проще и экономичнее.

Такая ракета сможет генерировать тягу 100 000 Ньютонов и удельный импульс 5000 секунд. Удельный импульс — показатель эффективности двигателя: чем он выше, тем более высокую скорость развивает космический корабль при меньшем расходе топлива. Максимальный удельный импульс существующих ракетных двигателей — 450 секунд.

Согласно заявлению НАСА, такие характеристики позволят долететь от Земли до Марса всего за два месяца. Эту систему можно будет использовать и для других миссий на большие расстояния — например, к поясу астероидов. Кроме того, новая технология подходит для более тяжелых звездолетов, защищенных от космического излучения.

В ходе первой фазы исследований велись работы по проектированию большого, хорошо защищенного космического корабля для перевозки людей и грузов на Марс. На втором этапе планируется оптимизировать конструкцию двигателя, чтобы уменьшить его массу, и доработать проект ракеты в целом.