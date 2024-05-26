Где ученые ищут инопланетян?

Парадокс Ферми не мешает ученым методично прочесывать космос в поисках инопланетной жизни или, на худой конец, хотя бы следов потенциальной жизни — от органических соединений до микробов. Портал livescience.com рассказал, на каких планетах человечество ищет жизнь.

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Тритон

Тритон — крупнейший спутник Нептуна и, по совместительству, весьма странное место. Азотные гейзеры, органические материалы в атмосфере, океан жидкой воды под ледяной поверхностью (хотя пока он не подтвержден учеными). Проблема в том, что окна времени, когда Тритон достаточно близок к Земле для запуска миссии, ограничены — следующая возможность появится в 2025.

Ио

Ио, один из 95 спутников Юпитера, является самой вулканически активной планетой в Солнечной системе. Но несмотря на то, что вулканы регулярно извергают магму, поверхность Ио покрыта льдом. Подобные условия вкупе с сильной радиацией Юпитера делают жизнь на планете маловероятной, но некоторые ученые утверждают, что раньше на Ио могли находиться залежи льда и жидкой воды. Они могут по-прежнему залегать на глубине под поверхностью планеты, где тепло от вулканической активности может поспособствовать возникновению жизни.

Венера

Вторая планета от Солнца когда-то давно могла быть похожей на Землю, но парниковый эффект высушил океаны Венеры более миллиарда лет назад. И даже несмотря на то, что поверхность планеты обжигают высокие температуры, на ней может находиться жизнь. Правда, скорее всего в форме микробов, т.к. атмосфера Венеры может содержать фосфороводород — потенциальную примету живых организмов.

Титан

Самый большой спутник Сатурна богат органическими материалами: по словам NASA, он напоминает раннюю Землю. Титан имеет водородную атмосферу, но, в отличие от Земли, на его поверхность периодически обрушивается метановый дождь. В 2026 NASA собирается запустить экспедицию на Титан, чтобы собрать образцы материалов в дюжинах различных локаций.

Марс

Марс, как и Венера, давным-давно был похож на Землю: на планете были озера, реки и теплый климат. Есть вероятность, что на глубине пары километров и до сих пор есть вода, из-за чего ученые считают, что на Марсе можно найти жизнь. Пусть и в виде микробов.