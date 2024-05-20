Пользователей Android, macOS и Windows атакуют с помощью GitHub

Киберпреступники запустили интересную кампанию, в ходе которой легитимные сервисы вроде GitHub и FileZilla используются для доставки инфостилеров и банковских троянов. Атакуются пользователи Android, macOS и Windows.

Операторы пытаются установить в системы жертв вредоносы Atomic (он же AMOS), Vidar, Lumma (он же LummaC2) и Octo. Последние маскируются под легитимный софт 1Password, Bartender 5 и Pixelmator Pro.

«Участие сразу несколько вариантов вредоносных программ под разные системы говорит о кросс-платформенном подходе кампании. В то же время операторы используют одну C2-инфраструктуру для централизованной отправки команд», — гласит отчёт Insikt Group.

Специалисты назвали эту кибероперацию «GitCaught». По их словам, она не только демонстрирует возможность использования легитимных веб-сервисов в киберпреступных целях, но и показывает, как повысить эффективность атак с помощью нескольких вариантов вредоносов для разных ОС: Android, macOS и Windows.

В ходе кампании злоумышленники создают на GitHub фейковые профили или репозитории, в которых хранятся поддельные версии популярного софта. После этого ссылки на вредоносные файлы размещаются на ряде веб-сайтов, продвигаемых в поисковой выдаче с помощью вредоносных SEO-техник.

Конечная цель — вытащить конфиденциальные данные с устройств жертв.

Как утверждают исследователи, за операцией стоят русскоговорящие киберпреступники, предположительно из стран СНГ. Они же используют серверы FileZilla для доставки и управления вредоносами.