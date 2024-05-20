Apple выпустит новую версию AirTag

Компания Apple готовится к выпуску обновленной версии своей умной метки AirTag в середине 2025 года. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

© Unslash

Как сообщает Гурман, Apple разрабатывает новую версию трекера под кодовым именем B589. По его словам, компания уже завершает этап производственных испытаний совместно со своими азиатскими партнерами. Предполагается, что новая модель AirTag будет оснащена обновленным чипом и получит расширенные функции отслеживания местоположения.

Эти данные подтверждают ранее высказанное предположение авторитетного аналитика TF International Securities Минга-Чи Куо, который сообщил о переносе серийного производства AirTag второго поколения с четвертого квартала 2024 года на начало 2025-го. Куо также допустил возможность интеграции новой версии трекера с AR/VR-гарнитурой Apple Vision Pro, однако не предоставил дополнительных подробностей.

AirTag – это устройство слежения, разработанное Apple. AirTag предназначен для поиска ключей и других личных предметов вроде сумок, одежды, электроники, транспортных средств и не только.