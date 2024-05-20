В России начали продавать космические часы Huawei

В России стартовали продажи новых «умных» часов Huawei Watch 4 Pro в версии «Космический дизайн». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо».

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Новинка отличается уникальным дизайном и оснащена передовыми технологиями для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Кроме того, устройство поддерживает функцию eSIM.

Часы Huawei Watch 4 Pro версии «Космический дизайн» выполнены в современном оформлении с использованием сверхпрочного титана и сферического сапфирового стекла. Также они поддерживают эксклюзивные циферблаты. Визуальная концепция часов была разработана на основе сопла Лаваля – стандартной формы ракетного двигателя, которое сыграло важную роль в исследовании космоса.

Корпус устройств изготовлен из титана с алмазоподобным углеродным покрытием, который используется для аэрокосмического оборудования. Модель оснащена красно-черным безелем из нанокристаллической керамики и поворотной кнопкой. Новинка соответствует стандарту EN 13319 для дайвинга и может использоваться для погружения на глубину до 30 метров.

Цена эксклюзивной версии Huawei Watch 4 Pro составляет 55 тыс. руб.