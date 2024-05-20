Apple продолжает катастрофически быстро терять китайский рынок

Huawei продолжает свое возрождение на китайском рынке, на этот раз в сегменте планшетов. По последним данным, компания заняла первое место, обогнав Apple более чем на 10%, в первом квартале 2024 года. Это достижение стало возможным благодаря успехам Huawei на рынке смартфонов, где она уже вышла на лидирующие позиции. Об этом сообщает издание Gizchina.

© Apple

Рост продаж планшетов в Китае достиг 6,6% по сравнению с прошлым годом. Высокие продажи в сегментах начального и среднего уровней позволили Huawei стать лидером рынка. В то время как Apple сохраняет лидирующие позиции на рынке устройств высокого класса, в то время как Xiaomi, занявшая третье место, получила выгоду от запуска Pad 6S Pro, что укрепило ее позиции.

«Отсутствие новых продуктов и острая конкуренция со стороны китайских производителей привели к снижению общей доли рынка Apple в первом квартале. Поставки Apple в первую очередь были направлены на расчистку запасов старых моделей, что подчеркивает проблемы, с которыми компания сталкивается на конкурентном рынке», — пишет Gizchina.

Несмотря на то, что Honor занял четвертое место, он столкнулся с ограничениями в премиальном сегменте из-за ограниченного ассортимента продукции. Завершает рейтинг лидеров рынка Lenovo, которая специализируется на планшетах начального уровня.