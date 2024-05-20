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Apple продолжает катастрофически быстро терять китайский рынок

Huawei продолжает свое возрождение на китайском рынке, на этот раз в сегменте планшетов. По последним данным, компания заняла первое место, обогнав Apple более чем на 10%, в первом квартале 2024 года. Это достижение стало возможным благодаря успехам Huawei на рынке смартфонов, где она уже вышла на лидирующие позиции. Об этом сообщает издание Gizchina.

Apple продолжает катастрофически быстро терять китайский рынок
© Apple

Рост продаж планшетов в Китае достиг 6,6% по сравнению с прошлым годом. Высокие продажи в сегментах начального и среднего уровней позволили Huawei стать лидером рынка. В то время как Apple сохраняет лидирующие позиции на рынке устройств высокого класса, в то время как Xiaomi, занявшая третье место, получила выгоду от запуска Pad 6S Pro, что укрепило ее позиции.

«Отсутствие новых продуктов и острая конкуренция со стороны китайских производителей привели к снижению общей доли рынка Apple в первом квартале. Поставки Apple в первую очередь были направлены на расчистку запасов старых моделей, что подчеркивает проблемы, с которыми компания сталкивается на конкурентном рынке», — пишет Gizchina.

Несмотря на то, что Honor занял четвертое место, он столкнулся с ограничениями в премиальном сегменте из-за ограниченного ассортимента продукции. Завершает рейтинг лидеров рынка Lenovo, которая специализируется на планшетах начального уровня.

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