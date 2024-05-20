В «Яндексе» анонсировали серийное производство роботов-курьеров

Представители «Яндекса» сообщили «Коммерсанту» о подготовке к серийному производству роботов-курьеров: 130 таких роботов уже эксплуатируются, а еще столько же находятся на сборке. Собеседники газеты на рынке заявили, что серийным можно считать производство от сотни роботов.

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В «Яндексе» заявили, что у компании есть необходимая экспертиза и техническая готовность к серийному производству роботов-курьеров. Производство еще 130 таких роботов должно завершиться в 2024 году. В компании подчеркнули, что проект серийного производства можно будет считать полностью реализованным, если стоимость работы роботов приблизится к стоимости услуг людей-курьеров. Собеседники «Коммерсанта» заявили, что в Москве курьеры могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

«Когда стоимость доставки роботом станет сопоставима с доставкой курьером, мы будем готовы масштабировать бизнес», - подчеркнули в компании.

Источник «Коммерсанта» в промышленности заявил, что серийное производство позволяет снизить затраты на производство одного робота примерно в полтора раза. В ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» считают, что мощности «Яндекса» и его подрядчиков позволили бы производить около тысячи роботов за год. Сейчас компания производит своих роботов-курьеров в инженерном центре в Москве, отмечает газета.

Роботы-курьеры «Яндекса» работают в Москве, Мурино, Иннополисе и на Красной Поляне. В конце 2023 года сообщалось, что с момента запуска такой доставки в 2019 году роботы перевезли более 300 тысяч заказов.