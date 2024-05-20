Суббренд компании Nothing выпустит первый смартфон

Суббренд компании Nothing, CMF, готовится к запуску своего первого смартфона. Согласно утечке от realMlgmXyysd, новинка будет переименованной версией Nothing Phone (2a).

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Инженерный образец смартфона CMF с модельным номером A015 оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Устройство также будет иметь 6.67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 с возможностью расширения через MicroSD карту.

Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, а фронтальная — 16 Мп. Задняя панель будет съемной и выполненной из пластика, без Glyph подсветки. Операционная система — NothingOS 2.5 на базе Android 14, с поддержкой Widevine L1 для HD стриминга.

Смартфон будет доступен в черном, зеленом и синем цветах, а также в эксклюзивном для Индии оранжевом варианте.

Ожидается, что запуск смартфона состоится в июле 2024 года по цене от $249 до $279.