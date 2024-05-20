Эксперт назвал главные ошибки при использовании беспроводной зарядки

Сейчас беспроводная зарядка становится всё популярнее среди пользователей разных гаджетов. Однако важно этой функцией правильно пользоваться.

© Ferra.ru

Многие флагманские смартфоны сегодня имеют поддержку беспроводной зарядки. Но перед покупкой нужно убедиться, что модель телефона совместима с выбранной зарядкой. Для этого нужно, чтобы аппарат поддерживал стандарт Qi. Если поддержки этого стандарта нет, то можно купить специальный переходник.

На сегодня популярностью пользуются беспроводные зарядные устройства от Apple (MagSafe Charger), Baseus, Samsung. Можно попробовать купить беспроводную зарядку для автомобиля с магнитным держателем. Так вы сможете заряжать смартфон во время поездок.

© Ugreen

Важно, чтобы во время зарядки смартфон находился в центре устройства. Иначе он может отключиться от источника питания. Это будет способствовать перегреву аккумулятора, нестабильной зарядке.

Часто люди пытаются зарядить смартфон в толстом или металлическом чехле, с картами или монетами на задней панели. Это может способствовать неправильной работе зарядки и повреждению батареи телефона.

Рекомендуется также пользоваться только официально авторизованными зарядными устройствами.