Как ученые ищут инопланетян

К осени 2024 года американские ученые планируют запустить серию новаторских миссий по обнаружению инопланетных цивилизаций и доказательству существования внеземной жизни.

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Уже в октябре ученые-исследователи из NASA выведут космический аппарат на орбиту вокруг Юпитера. Все для того, чтобы понять, могут ли на этой планете быть условия, пригодные для жизни. Правда, скорого возвращения спутника ждать не стоит, он прибудет обратно на Землю не раньше, чем через шесть лет. В июле 2028-го ученые обещают высадить еще один летательный аппарат на спутник Сатурна — Титан. В своих исследованиях сотрудники NASA отмечают, что Титан — аналог ранней Земли. Изучение спутника может дать ключ к пониманию зарождения жизни на нашей планете.

Российский ученый, эрудит и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал «ВМ», что на данный момент уже были запущены самые разные программы по поиску инопланетной жизни:

— Пока по косвенным признакам найдено довольно много звезд, около которых вроде бы есть планеты, на которых условия подходят для формирования жизни, более-менее нам знакомой. Но все эти признаки расплывчаты. Уверенности в том, что там есть жизнь, у нас нет, и в обозримом будущем точные прогнозы вряд ли появятся. Что же касается инопланетян, то есть существ, обладающих разумом, сходным с нашим или превосходящим наш, то тут положение следующее: пока не известен ни один закон природы, который бы запрещал существование инопланетных разумов. При этом пока не наблюдается никаких признаков наличия этих самых инопланетных разумных существ.

Эрудит также отмечает, что если во Вселенной есть существа, которые достаточно разумны для того, чтобы путешествовать по Галактике, они будут рациональны и вряд ли вступят в контакт с землянами или представителями других планет.

— Если инопланетяне захотят за нами наблюдать, им надо будет обязательно подлететь к планете достаточно близко и выйти хотя бы на геостационарную орбиту — место, где время обращения вокруг нашей планеты в точности равно земным суткам. Иначе они не смогут отличить людей от каких-нибудь скал или деревьев. Кстати, именно на геостационарной орбите находится множество спутников связи, — делает замечание Вассерман. — Некоторые люди грезят о том, чтобы оставить инопланетянам послания. И в целом это безопасно. Если гости из космоса будут настолько прогрессивны, что сумеют прочесть эти послания, значит, они могут решать все возникающие вопросы, не прибегая к какой-либо силе.

А вот с большого расстояния инопланетяне точно не смогут наблюдать за землянами. Это отметил кандидат физико-математических наук Василий Горев. Связано такое явление с конечным значением скорости света.

— Это как вчерашняя газета: пока почтальон ее нес, информация устарела. Так что если инопланетяне уже сейчас находятся в этой точке и у них есть соответствующая оптика, то да, они увидят Землю такой, какой она была 65 миллионов лет назад, — поделился своими мыслями Василий Горев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Артюхов, футуролог:

— В математическом смысле мы еще не можем говорить о встрече с инопланетянами. Потому что на данный момент еще не доказан сам факт их существования. И мы пока не представляем, как может выглядеть другая цивилизация. Возможно, мы даже не сможем их увидеть или почувствовать, так как это другая форма жизни.