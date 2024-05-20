Названы самые популярные планшеты в России

Эксперты AliExpress СНГ представили рейтинг наиболее востребованных планшетов в России за первый квартал текущего года.

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По результатам анализа продаж, лидерами рынка стали модели Xiaomi Pad SE и Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad SE – это модель с 11-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1200 пикселей. Она оснащена восьмиядерным процессором Snapdragon 680, четырьмя колонками Dolby Atmos и мощным аккумулятором на 8000 мАч. Задняя камера имеет разрешение 8 МП, а фронтальная – 5 МП. Цена устройства с 8/256 ГБ памяти составляет 16,9 тыс. руб. Xiaomi Pad 6 – флагманский планшет с 11-дюймовым экраном WQHD+ и частотой обновления 144 Гц. Он работает на платформе Snapdragon 870 и имеет емкий аккумулятор 8840 мАч. Модель с 4/128 ГБ памяти стоит 28,7 тыс. руб. Lenovo Xiaoxin Pad 2022 – устройство с диагональю экрана 10,6 дюйма и чипсетом Qualcomm Snapdragon 680. Он оснащен IPS-экраном, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и аккумулятором на 7700 мАч. Версия планшета с 6/128 ГБ памяти обойдется в 15,5 тыс. руб. Blackview Tab 16 – планшет с 11-дюймовой IPS-матрицей и разрешением 2000 на 1200 пикселей. Он работает на процессоре Unisoc T616 и имеет аккумулятор емкостью 7680 мАч. Комплектация с 8/256 ГБ памяти стоит 17,9 тыс. руб. Blackview Mega 1 – планшет c 11,5-дюймовым экраном на базе чипа MediaTek Helio G99. Цена версии на 12/256 ГБ – 21,9 тыс. руб. Teclast T60 – устройство с 12-дюймовым экраном и чипсетом Unisoc Tiger T616. Он оснащен мощным аккумулятором на 8000 мАч и зарядным устройством в 20W. Версия с 8/256 ГБ памяти стоит 13,4 тыс. руб.

В топ-10 также вошли модели Teclast T50 Pro, Chuwi Hi10X Pro, Xiaomi Pad 6 Pro, а также AGM Pad P1.