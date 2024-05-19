Новая версия Android на часы увеличит время работы смартфонов от одного заряда

Согласно последним объявлениям компании Google на конференции разработчиков I/O 2024, грядущее обновление Android 15 увеличит время работы устройств от одного заряда примерно на три дополнительных часа в режиме ожидания. Улучшение было достигнуто благодаря увеличению на 50% скорости перехода телефонов в режим энергосбережения, сообщает издание Android Authority, ссылаясь на вице-президента Google по разработке платформы Android Дэйва Берка.

© Газета.Ru

Улучшение не ограничится только смартфонами. Все устройства, которые получат обновление Android 15, смогут воспользоваться этими преимуществами.

Обновление Android 15 также включает в себя новые функции, такие как «Личное пространство», «Пары приложений» и улучшенный сервис обнаружения краж. Эти функции являются частью более широкого набора оптимизаций, направленных на повышение удобства использования устройств на базе ОС от Google.

Кроме того, корпорация планирует увеличить показатель автономности носимой электроники под управлением WearOS 5. Например, устройства с Wear OS 5 будут расходовать заряд аккумулятора на 20% медленнее во время длительных пробежек.

В целом, обновление Android 15 и WearOS 5 обещают значительно улучшить производительность и удобство использования устройств. Релиз операционных систем ожидается осенью 2024 года.