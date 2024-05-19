Разработчики браузеров для iOS столкнулись в Европе с ограничениями от Apple

Apple начала выполнять предписания Евросоюза об открытии своих продуктов для сторонних разработчиков. В частности, ЕС потребовал от Apple предоставить пользователям возможность выбирать любые браузерные движки, а не только Webkit, на котором работает штатный «эпловский» браузер Safari.

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И этим решили воспользоваться разработчики других браузеров из США. Однако оказалось, что Apple, хотя и примирилась с европейским законодательством, но с подвохом. Компании, чьи команды разработчиков находятся в США, смогут работать только на симуляторах. А тестировать продукты следует всё же непосредственно на устройствах.

То есть Apple попросту ограничила разработку и тестирование сторонних браузерных движков устройствами, физически расположенными в ЕС. И если в США Apple вполне спокойно требует от разработчиков сторонних браузеров отказаться от других движков в пользу только своего Webkit, то в Европе вынуждена пойти на компромисс, но всё-таки на своих условиях.

Поэтому конкуренты жалуются. По информации издания The Register, уступки Apple призваны, как выразился разработчик из Mozilla, сделать «как можно более болезненным для других предоставление конкурентных альтернатив Safari».