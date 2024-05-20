В Сибири откроется центр обработки данных из космоса

В 2024 году на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГИТ) откроется пилотный региональный центр компетенций по использованию результатов космической деятельности. Инициативу запустило Роскосмос. Центр будет специализироваться на обработке и предоставлении данных для различных ведомств, включая Минприроды, МЧС и другие.

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По словам доцента кафедры экологии и природопользования Владимира Хамедова, цель центра — предоставить информационные продукты и услуги для решения прикладных задач и образовательных программ. Это включает данные о событиях, изменениях процессов и другую геопространственную информацию.

Планируется, что центр будет выполнять обработку, анализ и интерпретацию разнородных пространственных данных, таких как космические снимки и схемы. Роскосмос инициировал создание этого центра, который станет одним из первых в России.