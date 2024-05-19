Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Studio получил динамики JBL

Lenovo представила в Китае свой новейший планшет Lenovo Xiaoxin Pad Studio, в котором особое внимание уделяется звучанию благодаря динамикам JBL. Позиционируемый как бюджетный вариант, этот планшет ориентирован на пользователей, которые ищут хороший звук, не тратя при этом лишних денег.

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Xiaoxin Pad Studio оснащен 11,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2000×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В то время как его камера состоит из скромных 8 Мп задней и фронтальной камер, планшет блещет своими аудиовозможностями: он оснащен восьмидинамиковой системой JBL с сертификацией Dolby Atmos и Hi-Res Audio, обеспечивающей звук при мощности 26 Вт.

Оснащен планшет MediaTek Helio G99 и аккумулятором емкостью 8600 мАч. Среди особенностей — поддержка стилуса для заметок и рисования.

Доступен планшет в вариантах 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене 1 299 юаней ($ 180) и 1 499 юаней ($ 208) соответственно, в настоящее время он продается исключительно в Китае, но Lenovo может расширить его доступность по всему миру.