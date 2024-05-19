Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Studio получил динамики JBL
Lenovo представила в Китае свой новейший планшет Lenovo Xiaoxin Pad Studio, в котором особое внимание уделяется звучанию благодаря динамикам JBL. Позиционируемый как бюджетный вариант, этот планшет ориентирован на пользователей, которые ищут хороший звук, не тратя при этом лишних денег.
Xiaoxin Pad Studio оснащен 11,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2000×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В то время как его камера состоит из скромных 8 Мп задней и фронтальной камер, планшет блещет своими аудиовозможностями: он оснащен восьмидинамиковой системой JBL с сертификацией Dolby Atmos и Hi-Res Audio, обеспечивающей звук при мощности 26 Вт.
Оснащен планшет MediaTek Helio G99 и аккумулятором емкостью 8600 мАч. Среди особенностей — поддержка стилуса для заметок и рисования.
Доступен планшет в вариантах 8/128 Гб и 8/256 Гб по цене 1 299 юаней ($ 180) и 1 499 юаней ($ 208) соответственно, в настоящее время он продается исключительно в Китае, но Lenovo может расширить его доступность по всему миру.