Apple выпустит самый дорогой iPhone в истории

Стало известно о планах корпорации Apple относительно iPhone 17. Об этом сообщает издание The Information.

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По информации источников медиа, в компании уже запланировали выпуск iPhone 17 Pro Max — несмотря на то, что девайс должен выйти не раньше осени 2025 года. Инсайдеры рассказали, что флагман окажется самым дорогим в истории смартфонов бренда, однако не раскрыли его стоимость. В настоящий момент самым дорогим телефоном Apple является iPhone 15 Pro Max, который стоит минимум 1200 долларов, или около 109 тысяч рублей.

Также в материале говорится, что будущий iPhone окажется самым тонким смартфоном Apple. По словам журналистов медиа, 7 мая компания представила свой самый тонкий продукт — планшет iPad Pro, который имеет толщину корпуса 5,1 миллиметра. Будущий iPhone 17 Pro Max получит дисплей не больше 6,7 дюйма.

Неизвестно, сколько смартфонов Apple представит в 2025 году, однако инсайдеры уверены, что компания перестанет выпускать модели iPhone Plus, оснащенные 6,7-дюймовым дисплеем. В заключение источники назвали важность выпуска iPhone 17 Pro Max сравнимой с релизом iPhone X в 2017 году.

Ранее отраслевой аналитик Росс Янг сообщил, что корпорация Apple запустит производство новых смартфонов в июне. В линейку войдут четыре устройства — базовые iPhone 16 и 16 Plus и флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.