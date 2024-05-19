Метеорит пронесся над Португалией

Ярко-синий метеорит пронесся в небе над Португалией, пишет Telegram-канал Shot.

Местные жители запечатлели, как в небе появляется вспышка. Затем огромный метеорит быстро проносится над головой, и свет угасает. Как рассказали очевидцы, больше всех повезло людям из района Перу-Пиньейру.

В марте жители Дальнего Востока заметили в небе загадочный светящийся объект. Наблюдать летящий объект на небосводе могли жители Свободного, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Очевидцы обратили внимание на яркий хвост небесного тела и предположили, что это мог быть метеорит или комета.

Как выглядит самый крупный метеорит, упавший на Землю

В ночь на 21 января в небе над Берлином сгорел астероид Sar2736. Фрагменты небесного тела упали на территории федеральной земли Бранденбург, Германия.