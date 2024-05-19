Россиянам рассказали, как удалить информацию о себе из интернета

Россиянам рассказали, что такое цифровой след, как узнать что о вас знают в интернете и как «замести следы».

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Сегодня в интернете почти невозможно скрыться от следов. Даже если вы не активный пользователь соцсетей, ваша информация все равно остаётся доступной разным сервисам онлайн. Но не все это знают. Ваш цифровой след — это всё, что о вас можно найти в интернете: от личных данных до комментариев на форумах.

Этот след бывает двух видов. Активный след — это та информация, которую вы сами размещаете в сети. Например, посты в соцсетях или фотографии в блогах. Пассивный след собирается без вашего ведома, используя файлы Cookies и другие методы.

Чтобы контролировать свой цифровой след, нужно принимать определённые меры. Это может быть удаление личной информации из соцсетей, использование приватных браузеров и отказ от использования общедоступных Wi-Fi точек, а также аккуратное обращение с личными данными при регистрации на сайтах.