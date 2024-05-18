В России разработают собственную версию BIOS

СМИ сообщают, что основатель компании-разработчика ПО «Мойофис» Дмитрий Комиссаров создал новую фирму под названием «Биос-защита». Она занимается разработкой систем BIOS для компьютеров, собираемых в России. Комиссаров сообщил о вложении 30 млн рублей в проект, с планами на дополнительные 80 млн рублей до конца 2024 года.

По его словам, в компании работает 12 человек, но планируется расширение до 25 сотрудников. Новая система BIOS разрабатывается для компьютеров, которые используются для тестирования аппаратного обеспечения и загрузки операционной системы. Термин BIOS все ещё широко используется, хотя сейчас основное внимание уделяется UEFI, разработанному ассоциацией Unified EFI Forum.

Согласно информации изданий, российская BIOS поможет заменить импортные аналоги. Это важно, так как с 2025 года объекты критической информационной инфраструктуры в России должны будут использовать только отечественное программное обеспечение. Новая система BIOS повысит безопасность устройств и удовлетворит требования безопасности.