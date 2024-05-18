Тестовые зоны 5G до 2030 года появятся во всех субъектах РФ

Пилотные зоны сетей 5G до 2030 года появятся в каждом субъекте РФ, а в 16 городах-миллионниках должны появиться коммерческие сети, на которых будут предоставляться услуги на сетях пятого поколения. Об этом в ходе презентации нацпроекта "Экономика данных" на форуме-выставке "Россия" сообщил замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко.

"Не забываем про новые технологии - сети связи пятого поколения. До 2030 года в каждом субъекте Российской Федерации должны появиться пилотные зоны", - сказал он.

В 16 городах с численностью более 1 млн человек к тому же сроку должны появиться коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения, добавил замминистра.