Россиян призвали избегать покупки нового смартфона Pixel

В начале мая компания Google представила смартфон Pixel 8a, который уже продается в России. Редакция портала «Палач» призвала фанатов бренда не торопиться с покупкой новинки.

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В уже вышедших обзорах блогеры и журналисты хвалят Pixel 8a за хорошую эргономику, качественный экран, плавную работу и качество фотосъемки. Смартфон также выделяется на фоне конкурентов наличием нейросетевых функций, как у флагманских Pixel 8 и 8 Pro. Однако есть у новинки недостатки, среди которых слишком «толстые» рамки вокруг дисплея и батарея с емкостью менее 5000 мАч.

В России смартфоны Pixel никогда официально не продавались, однако Pixel 8a спустя пару дней с начала продаж в США уже можно купить на отечественных маркетплейсах по цене от 48,5 тыс. руб. Однако с учетом таможенной пошлины покупка обойдется уже примерно в 54 тыс. руб.

Вместо Pixel 8a «Палач» рекомендует присмотреться к флагманскому Pixel 8, который продается в России за 51 тыс. руб. У этой версии более дорогие материалы корпуса, меньше рамки вокруг дисплея, а основная камера выдает более лучшие фотографии.

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