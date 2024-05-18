Western Digital представила жесткий диск 2,5 дюйма ёмкостью 6 ТБ

Компания Western Digital, мировой производитель накопителей, представила новое решение — HDD в компактном форм-факторе всего 2,5" и ёмкостью 6 ТБ. На сегодняшний день жёсткий диск 2,5" на 6 ТБ — самый вместительный в мире.

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По словам директора по управлению продуктами Western Digital Нитина Качхвахи, такая ёмкость в столь маленьком форм-факторе предоставляет «большую гибкость для создания и хранения ещё большего количества необходимого контента».

Эта модель получила несколько версий. WD My Passport, длина которого — 107,1 мм, ширина накопителя — 74,9 мм, высота — 20,5 мм. Для Mac есть такой же HDD, а также версия с портом USB-C. Вторая версия — WD My Passport Ultra, это устройство защищено паролем с помощью 256-битного шифрования AES. Версия SanDisk G-DRIVE ArmorATD получила стандарт защиты IP54 от ударов, влаги и пыли.

Также существует версия специально для геймеров — WD_BLACK P10. Модель совместима с Windows и macOS, а также с консолями PlayStation и Xbox.