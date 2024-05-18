Эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфона

Россиянам рассказали, как защитить смартфон от быстрого износа

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Производители смартфонов говорят, что их аппараты прослужат вам не более двух лет. Но можно увеличить срок службы гаджета, если о нем правильно заботиться. Эксперт Павел Бизяев дал несколько простых советов по эксплуатации смартфонов.

Современные смартфоны не такие прочные, как раньше, особенно из-за хрупкости экранов. Поэтому лучше всего использовать защитные аксессуары. Одного чехла или плёнки на экране обычно недостаточно. Важно выбрать кейс из силикона, который поглощает удары, чтобы защитить телефон, особенно, если вы часто его уроните.

Кроме того, аккумулятор и процессор телефона могут перегреваться при интенсивном использовании. Поэтому иногда лучше дать телефону небольшой перерыв, чтобы он остыл. Избегайте резких изменений температуры — не держите телефон на солнце летом и не оставляйте его в мороз зимой.

Если вам нужно зарядить телефон, старайтесь делать это кратковременно днём и не заряжайте его на всю ночь. Менее напряжённая зарядка помогает сохранить аккумулятор в хорошем состоянии. Помните также, что регулярное обновление приложений и чистка памяти помогут вашему смартфону работать лучше и дольше.