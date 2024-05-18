Apple откажется от iPhone Plus ради более мощной и тонкой Slim-версии

Компания Apple выпустит iPhone 17 Slim, который получит новый дизайн, тонкий корпус, мощное «железо» и цену выше, чем на iPhone 17 Pro Max. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

Новый смартфон, известный под кодовым названием D23, будет включать в себя не только новейший чип Apple A19, но и ряд других инновационных технологий. В настоящее время компания активно тестирует различные прототипы для определения наилучшей конструкции устройства. Эксперты считают, что новый iPhone будет позиционироваться как премиальный продукт и его стоимость превысит цену на iPhone 17 Pro Max.

По слухам, в новой модели камеры будут расположены не по углам корпуса, а в один ряд по центру, что сделает смартфон похожим на устройства Google Pixel. Кроме того, новая модель будет существенно тоньше, чем текущие iPhone, а диагональ дисплея составит от 6,12 до 6,69 дюйма. Вырез Dynamic Island может уменьшиться или превратиться в вырез только для одной камеры, как в Android-смартфонах.

В дополнение к ультратонкой модели Apple планирует расширить свою линейку продуктов за счет выпуска новой версии бюджетного iPhone SE весной 2025 года. Однако компания приняла решение прекратить производство модели iPhone Plus. Таким образом, в линейке iPhone 17 будет четыре модели — Slim придет на замену Plus.

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Презентация iPhone 17 ожидается осенью 2025 года. В сентябре текущего года Apple представит линейку iPhone 16, в которой модели iPhone 16 Pro и Pro Max получат увеличенные до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно дисплеи.