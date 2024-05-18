Xiaomi представила мощный смартфон Redmi Note 13R за 17 600 рублей

Входящая в состав Xiaomi компания Redmi представила новый смартфон Redmi Note 13R. Новый гаджет заменит модель Redmi Note 12R. При этом в линейке 13-х моделей уже есть несколько устройств Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro Plus и Note 13 R-Pro, а теперь появился Redmi Note 13R.

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Гаджет получил 6,79-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и максимальной яркостью 550 нит. Частота обновлений экрана с 90 Гц до 120 Гц. В качестве чипа используется SoC Snapdragon 4 Gen 2. У смартфона 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти. Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 на оболочке HyperOS.

Основная камера смартфона получила разрешение 50 Мп, а фронтальная — 8 Мп. В кнопку питания на боковой панели встрое сенсор отпечатка пальца. Аккумулятор емкостью 5030 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. В Китае устройство стоит 1399 юаней, что составляет порядка 17 600 рублей.