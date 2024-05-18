Число отключений интернета властями по всему миру достигло рекорда

Граждан в 39 государствах лишали доступа в сеть 283 раза. Это на 41% больше по сравнению с предыдущим годом и на 28% больше, чем в 2019-м, когда был поставлен предыдущий рекорд. Об этом сообщила в своём отчёте организация Access Now, которая занимается защитой цифровых прав.

Отмечается, что 93% отключений произошли без предварительного уведомления. В основном это происходило в зонах конфликтов и во время протестов в целях поддержания мира.

Первое место по числу отключений интернета заняла Индия, там это делали 116 раз, пишет издание Time.