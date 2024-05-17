Искусственный интеллект нашел редкие сигналы в космосе

Китайские ученые применили искусственный интеллект (ИИ) для поиска редких сигналов в спектральных данных квазаров, полученных космической программой SDSS-III. Это позволит изучать образование и эволюцию галактик. Ранее слабые сигналы поглощения нейтрального углерода было сложно обнаружить из-за их редкости.

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Новая методика использует глубокие нейронные сети, которые были обучены на множестве имитированных образцов сигналов, основанных на реальных наблюдениях. Благодаря применению ИИ ученые обнаружили в два раза больше поглотителей нейтрального углерода, чем было известно ранее.

Исследование показало, что изучаемые галактики претерпели быструю эволюцию, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Этот вывод согласуется с открытиями телескопа Джеймса Вебба, обнаружившего пыль из алмазоподобного углерода в молодых звездах.

Новое открытие поможет ученым изучать раннюю эволюцию Вселенной и галактик.

Для дальнейших исследований планируется усовершенствовать алгоритмы ИИ для еще более эффективного поиска слабых сигналов в астрономических данных.