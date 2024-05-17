Дуров анонсировал глобальные хештеги в Telegram

Telegram на пороге изменений. По словам создателя мессенджера Павла Дурова, в скором времени пользователь сможет производить поиск по хештегам, а показываться будут результаты в постах всех публичных телеграм-каналов, а не только тех, в которых состоит человек.

© BFM.RU

С появлением новой функции Telegram все больше становится не мессенджером, а соцсетью, отмечают аналитики.

Новая функция открывает большие просторы для маркетологов и предпринимателей, ведущих бизнес в телеграм-каналах, считает гендиректор агентства «Социальные сети» Денис Терехов:

— Дуров сделал то, что все социальные сети — и Instagram, и Facebook [принадлежат Meta, экстремистской организации, запрещенной в РФ], и российский VK, и даже «Одноклассники» — сделали, наверное, лет десять назад, если не 15. Дело в том, что хештег — это очень удобный способ коммуникации, он сквозной для всех социальных сетей: если вы, например, пользуетесь VK, а я, например, пользуюсь «Одноклассниками», мы с вами будем ставить один и тот же хештег «Радио», это будет один информационный поток. Поэтому то, что Telegram, который де-факто является больше социальной сетью, чем мессенджером, стал использовать сквозные хештеги, это очень правильно, потому что это удобный инструмент и для раскрутки аккаунтов, и просто для каталогизации, систематизации информации. Есть даже отдельные специальные стратегии, которым посвящены целые учебники — как раскручивать свой аккаунт с помощью хештегов. Теперь это можно будет делать и в Telegram.

— Это первый мессенджер, который приближается к соцсети. Понятно, что это все уже было и вроде бы ничего нового, но насколько это революция?

— Я бы не называл Telegram мессенджером или социальной сетью. Я бы называл это платформой. В отличие, например, от того же WhatsApp, Telegram больше, чем просто мессенджер, и больше, чем просто социальная сеть. Там, например, есть боты, что позволяет делать не очень сложное, но тем не менее программирование, делать какие-то инструменты для сложной коммуникации с пользователями. Дуров все ближе и ближе к тому, чтобы Telegram стал нашим всем. Если он прикрутит полноценную платежную платформу, если он сделает полноценную ленту, как, например, в запрещенном Instagram или BK, то Telegram станет вторым WeChat. Китайский WeChat — это как раз прообраз интернета будущего, когда ты заходишь в свой смартфон, нажимаешь на одну иконку и тебе больше ничего не надо. Telegram все ближе к тому, чтобы стать конкурентом WeChat.

— Как грамотно пользоваться хештегами?

— Нужно, с одной стороны, ставить разумное количество хештегов под публикациями, но, с другой стороны, надо ставить достаточное количество популярных хештегов, но при этом чтобы они относились к вашей публикации. Поэтому, когда люди будут нажимать на эти хештеги, чтобы посмотреть интересующие их посты, они автоматически будут видеть и вас. Здесь важно очень грамотно соблюсти баланс.

Новое обновление с глобальными хэштегами выйдет уже в мае, уточнил Павел Дуров.